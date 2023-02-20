بجناح متنوع... "التحالف الإسلامي" يشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني

شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في افتتاح أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث؛ الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وصاحب مشاركة التحالف الإسلامي في منتدى الرياض الدولي الإنساني تواجد التحالف بجناح تعريفي في المعرض المصاحب للمنتدى؛ لإبراز أهم أعماله التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).
وحرص جناح التحالف خلال المشاركة على التعريف بالتحالف لدى المجتمع الأممي وإيصال رسالة التحالف والتي تهدف إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والـعـسـكـريـة للـــــــدول الأعــضــاء بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مــــع الـــدول الصــديـقــة والمنظمات الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، كما تضمن جناح التحالف التعريف بآخر الإصدارات العلمية والفكرية التي يعمل عليها التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.
وتأتي مشاركة التحالف الإسلامي في إطار تعزيز الحوار حول الأٌطرّ التشريعية والمعرفية والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإنسانية الدولية التي يعمل عليها التحالف الإسلامي، والمندرجة تحت المجال العسكري، أحد مجالات محاربة الإرهاب لدى التحالف.