بجناح متنوع... "التحالف الإسلامي" يشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني

وحرص جناح التحالف خلال المشاركة على التعريف بالتحالف لدى المجتمع الأممي وإيصال رسالة التحالف والتي تهدف إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والـعـسـكـريـة للـــــــدول الأعــضــاء بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مــــع الـــدول الصــديـقــة والمنظمات الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، كما تضمن جناح التحالف التعريف بآخر الإصدارات العلمية والفكرية التي يعمل عليها التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.