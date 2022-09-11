بعد ضمها للهيئة الملكية.. "سبق" تسلط الضوء على ملامح نظام جامعة الملك سعود الجديد

ونص النظام أن للجامعة - وفقاً لما يقره المجلس - أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج، تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها، وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.