المملكة تستضيف الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لـ"كوديكس" في روما

يشار إلى أن المملكة من الدول التي تشارك البيانات ذات العلاقة بسلامة الغذاء عبر منصة GEMS – Food في منظمة الصحة العالمية التي تنعكس على مواصفات الدستور الغذائي، وعُينت مؤخرًا في عام 2020م منسقًا إقليميًّا لدول الشرق الأدنى، نظير مساهمتها المستمرة لوضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة والمشاركة في إعداد مواصفات "كوديكس".