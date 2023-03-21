"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وعسير والقصيم والشرقية والشمالية وحائل والجوف).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد العويقيلة ورفحاء أتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية والرس والثامرية والخبراء والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجنواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.