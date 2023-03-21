"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.