عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يتجاوز 978 ألف منشأة

وسلّط التقرير الربعي الضوء على منطقة الجوف، وما تتميز به من الأراضي الزراعية الغنية، وتنوّع المحاصيل، خصوصاً الزيتون حيث تُنتِج نحو 67% من زيت الزيتون في المملكة، وتضم أكثر من 5 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحة 52 ألف فدان، كما تنتج المنطقة 5500 طن من زيت الزيتون سنوياً، فيما يبلغ إنتاج ثمار الزيتون سنوياً 33 ألف طن، كما تنوّعت استثمارات القطاع بتوسيع المنتجين خطوط الإنتاج من خلال استخدام الزيتون في مجالات إضافية أخرى، مثل: مستحضرات التجميل والعطور.