الأحد المقبل تطبيق عقوبة "الحج بلا تصريح".. غرامات مالية وسجن وترحيل

تبدأ وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 20 يونيو المقبل.
وتطبّق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وتشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 10.000 ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقًا للفترات المحددة نظامًا.
كما يعاقَب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيمًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقًا للفترات المحددة بموجب النظام، وتتعدد الغرامة المالية وفقًا لعدد المخالفين المنقولين.
وتهدف هذه الأنظمة لترتيب استقبال الحجاج والعمار والزوار، وتنظيم حركتهم وتنقلاتهم؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة وسلامة وأمان، منذ وصولهم إلى الحرمين الشريفين حتى مغادرتهم.