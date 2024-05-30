الأحد المقبل تطبيق عقوبة "الحج بلا تصريح".. غرامات مالية وسجن وترحيل

كما يعاقَب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيمًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقًا للفترات المحددة بموجب النظام، وتتعدد الغرامة المالية وفقًا لعدد المخالفين المنقولين.