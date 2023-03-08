المدينة المنورة تستقبل زوارها من الداخل والخارج.. والأسواق تنتعش

ومن الأماكن التي ينصح الذهاب إليها ‎بالمدينة المنورة جادة قباء، ومتحف دار المدينة المنورة أول وأكبر متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة، ووادي العقيق هذا الوادي المبارك الذي أصبح صديقاً للبيئة، ومعرض عمارة المسجد النبوي، وقصور عروة بن الزبير، وبعض الآبار التي ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث تعدّ هذه الأماكن عامل جذب لجميع قاصدي المدينة من السياح والزوار والباحثين وطلبة العلم.