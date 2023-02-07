"تونومس" تتعاون مع "أوراكل" و"نيفيديا" لتعزيز الذكاء الاصطناعي في نيوم والمملكة

أعلنت "تونومس" مجموعة التقنيات الإدراكية وأولى الشركات التابعة لنيوم، اليوم عن اتفاقية تعاون مع "Oracle" و"نيفيديا" خلال مؤتمر "ليب 23" المقام بالرياض، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر نيوم والمملكة العربية السعودية.
كما يهدف هذا التعاون إلى تحفيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه لاستخدامات مجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية.
ومن المقرر أن توفر "تونومس" وصولًا مباشرًا للعملاء إلى حلول "نيفيديا" المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التوأمة الرقمية القائمة على منطقة "Oracle" السحابية المخطط إنشاؤها في نيوم، والتي يستضيفها مركز البيانات فائق النطاق من خلال منصة "تونومس" السحابية.
وقال جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لشركة "تونومس": "يهدف التحالف الطويل الأمد بين Oracle ونيفيديا إلى إثراء جهود تونومس المستمرة في بناء بنية تحتية تمكن الاتصال المطلوب من أجل بناء النظام البيئي الأول للتقنيات الإدراكية في العالم، بشكل موسع. وسوف يرسخ هذا التحالف مكانة نيوم الجغرافية والمملكة العربية السعودية كوجهة إقليمية لحلول الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق التطور في الحلول السحابية في المملكة".
من جانبه، قال ريتشارد سميث نائب الرئيس التنفيذي للحلول السحابية والتقنيات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Oracle: "تعد مدينة نيوم المستقبلية الموقع المثالي لإطلاق أحدث التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء تجربة العملاء، والتي سوف تسهم في الدخول إلى عصر جديد من المدن الذكية، وسوف تستفيد تونومس من القدرات التي توفرها البنية السحابية من Oracle، Oracle Cloud Infrastructure (OCI) التي لا مثيل لها لدعم تطبيقات السحابة الحديثة في بيئة آمنة، هذا إلى جانب شراكتنا الحالية مع نيفيديا، التي سوف تحفّز المؤسسات إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي".
بدوره، قال جاب زويدرفلد، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى نيفيديا: إن الإسراع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية تمكن المدن في جميع أنحاء العالم من تحقيق التنمية المستدامة وتوفير أساليب العيش المريح، كما تسهم في تعزيز سلامة وكفاءة التنقل، وتقديم تجارب أكثر شمولية للمواطنين، وتوفر برامج وأنظمة نيفيديا على البنية السحابية من (OCI) Oracle منصة مثالية للمطورين مثل تونومس لبناء مدن حديثة تحقق تقدّمًا منقطع النظير من خلال الذكاء الاصطناعي".
وسوف توفر منصة تونومس السحابية، والتي تجمع بين مبيعات وإدارة الحلول السحابية من خلال واجهة رقمية سهلة الاستخدام، مجموعة من المزايا القيّمة عززها التعاون بين Oracle ونيفيديا. بالإضافة إلى تحقيق الوصول إلى أفضل مزودي الخدمات السحابية في العالم، فإن المنصة تتيح للمستخدمين البحث عن مجموعة واسعة من الخيارات والقدرات والتكاليف ومقارنتها في وقت فعلي، ومن ثم شراء الحلول وإدارتها.
وتسهّل المنصة عملية مراقبة التكلفة، وتحسين الموارد وإبراز مزاياها، وتتيح للعملاء إدارة مركزية لأصول سحابية متعددة بخيارات تكلفة متنوعة. وسوف تمثل عاملًا مهمًّا في مجال المالية والمحاسبة؛ حيث تسهّل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتكاليف التاريخية والمتوقعة على أساس الاستهلاك.
وإن بنية Oracle السحابية OCI ومجموعة الحوسبة السريعة من نيفيديا -التي تجمع وحدات معالجة الرسومات والشبكات والبرامج- بالإضافة إلى البنية السحابية للذكاء الاصطناعي من OCI وشبكات الوصول المباشر عن بعد للذاكرة RDMA سوف تسهّل وصول المؤسسات في نيوم إلى مجموعة واسعة من الخيارات للتدريب على الذكاء الاصطناعي والتعلم المتعمق على نطاق واسع. هذا وسوف تمنح منصة نيفيديا للذكاء الاصطناعي المعتمدة عالميًا الشركات القائمة في نيوم مزايا محركات المعالجة الأساسية في كل خطوة من خطوات سير عمل الذكاء الاصطناعي، سواء كانت معالجة البيانات أو التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي أو المحاكاة وتوظيفها على نطاق واسع.
وسوف يتم تعزيز المشروع المشترك بتقنيات نيفيديا المتقدمة والتي تشمل (وحدات معالجة رسومات NVIDIA A100 TensorCore وNVIDIA H100) المسرع الأكثر تقدمًا الذي تم إنتاجه على الإطلاق والذي يعد قفزة كبيرة في مجال الحوسبة المسرَّعة عالية الأداء، وسوف تسهم هذه الابتكارات مجمّعة في تسريع نماذج اللغات الكبيرة بمعدل يتجاوز 30 مرة عن الجيل السابق لتقديم تقنيات ذكاء اصطناعي منقطعة النظير.
وسوف يتمكن أوائل المستخدمين لهذه التقنيات من الاستمتاع بفرص مختلفة، مما يسمح للشركات الكبيرة في قطاعات مختلفة سواء الرعاية الصحية أو التصنيع أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الخدمات المالية – من الحد من تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة العمليات والحصول على المعلومات بشكل أسرع.
ومن الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين تونومس وOracle تتوطد بشكل مطرد، بعد إعلانها كأول شركة مستأجرة لدى مركز بيانات نيوم الفائق النطاق في أكتوبر 2021.