"تونومس" تتعاون مع "أوراكل" و"نيفيديا" لتعزيز الذكاء الاصطناعي في نيوم والمملكة

من جانبه، قال ريتشارد سميث نائب الرئيس التنفيذي للحلول السحابية والتقنيات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Oracle: "تعد مدينة نيوم المستقبلية الموقع المثالي لإطلاق أحدث التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء تجربة العملاء، والتي سوف تسهم في الدخول إلى عصر جديد من المدن الذكية، وسوف تستفيد تونومس من القدرات التي توفرها البنية السحابية من Oracle، Oracle Cloud Infrastructure (OCI) التي لا مثيل لها لدعم تطبيقات السحابة الحديثة في بيئة آمنة، هذا إلى جانب شراكتنا الحالية مع نيفيديا، التي سوف تحفّز المؤسسات إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي".