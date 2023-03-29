البلدة القديمة في العلا.. تميز معماري أصيل يضاف لأفضل القرى السياحية في العالم

إلى ذلك تشير مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.