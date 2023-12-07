ضبط مواطن و4 مقيمين لتخزينهم فحمًا محليًا في الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين، ومواطنًا مخالفًا لنظام البيئة و(4) مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل، لتخزينهم أكثر من (44) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.