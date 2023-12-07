ضبط مواطن و4 مقيمين لتخزينهم فحمًا محليًا في الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين، ومواطنًا مخالفًا لنظام البيئة و(4) مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل، لتخزينهم أكثر من (44) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الفحم المحلي تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب، وجرى وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.