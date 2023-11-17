فرصة وجولة وعرض مذهل.. "الرشودي" تحاكي آثار العلا بنقوش ومنحوتات صخرية

مواهب فنية وتراثية كثيرة ومتنوعة تمتلئ بها فعاليات وأركان مهرجان الممالك القديمة في العلا؛ حيث تجولت "سبق" لتطّلع على التراث والتاريخ في فعالية مساء عكمة وسط النقوش التاريخية، لتلتقي بمدربة النحت حنين الرشودي، التي بدورها شرحت تفاصيل هوايتها ومشاركتها؛ حيث تقوم وزملاءها بإرشاد زوار جبل عكمة على طريقة النقش على الأحجار.
وأوضحت "الرشودي" المدربة في أكاديمية تدريب النحت في جبل عكمة، أنها تمارس هواية النحت منذ أكثر من ثلاث سنوات، طورت خلالها مهاراتها وصقلتها وتعرفت أيضاً على هذا التاريخ القديم.
وعلى صخور استُخرجت من جبال العلا، حولت "الرشودي" حجراً صامتاً إلى قطعة فنية تتحدث في لوحة فنية تستثمر المواد الخام.
ولم تتوقف أعمال "الرشودي" عند التشكيل الصخري فقط، بل مارست أيضاً النقش على الحجر مستشهدةً بالنقوش الأثرية على جبل عكمة، كما أشارت في حديثها إلى أنها تعمل على منحوتات تحاكي الآثار التي تم اكتشافها في العلا مؤخراً.
يُذكر أن مهرجان الممالك القديمة انطلق أمس الخميس ويستمر حتى 2 ديسمبر، في العلا، وتيماء، وخيبر؛ حيث يستمتع الزوار بعد إدراج جبل عكمة ضمن سِجل "ذاكرة العالم" لليونسكو مع تجربة استثنائية تتألف من ثلاث مراحل مشوّقة تبدأ بفرصة لتختبر مهارتك في النحت على الأحجار، تليها جولة برفقة مرشد سياحي مُختص لاستكشاف المضيق ونقوشه التاريخية الخالدة، والختام مع عرض مذهل بجهاز الإسقاط الضوئي فوق الجبل الشامخ.
ويتضمّن برنامج المهرجان عدداً من الفعاليات المميزة والمُصمّمة خصيصاً لتنقل الزوار في رحلاتٍ لا تُنسى؛ لاستكشاف التراث العريق لمدن الواحة القديمة.