فرصة وجولة وعرض مذهل.. "الرشودي" تحاكي آثار العلا بنقوش ومنحوتات صخرية

يُذكر أن مهرجان الممالك القديمة انطلق أمس الخميس ويستمر حتى 2 ديسمبر، في العلا، وتيماء، وخيبر؛ حيث يستمتع الزوار بعد إدراج جبل عكمة ضمن سِجل "ذاكرة العالم" لليونسكو مع تجربة استثنائية تتألف من ثلاث مراحل مشوّقة تبدأ بفرصة لتختبر مهارتك في النحت على الأحجار، تليها جولة برفقة مرشد سياحي مُختص لاستكشاف المضيق ونقوشه التاريخية الخالدة، والختام مع عرض مذهل بجهاز الإسقاط الضوئي فوق الجبل الشامخ.