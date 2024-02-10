"الرواس" رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية في دورته الـ23

انتقلت رسميًّا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من اتحاد الغرف السعودية، إلى غرفة تجارة وصناعة عمان؛ حيث يبدأ مجلسُ إدارة الاتحاد اليوم دورتَه الثالثة والعشرين "23" برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بصفته نائبًا أولَ للرئيس، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائبًا ثانيًا.