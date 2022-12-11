خاص.. "فيصل الطائف" ينجح في إنهاء معاناة شابّ من صداع مزمن

نجح أطباء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنهاء معاناة شابّ يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يعاني من صداع شديد ولا يستجيب للمسكنات.
وبعد عمل الأشعة المقطعية وأشعة الرنين، تبيّن وجود تجمع صديدي على الأم الجافية للدماغ، كأحد مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية العلوية الأمامية.
وجرى تشخيص الحالة، ثم قرّر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإخراج التجمع الصديدي عن طريق إزالة العظم الجبهي.
كما جرى تنظيف الجيوب الأنفية الجبهية وإغلاقها، والتي كانت مصدرًا لتجمُّع الصديد.
استغرقت العملية خمس ساعات، خرج بعدها المريض للعناية المركزة في حالة وعيٍ كامل مع عدم وجود اعتلالات عصبية.
وبعد 12 ساعة غادر المريض العناية المركّزة لاستكمال العلاج في التنويم العادي، وحالته الصحية جيدة ولله الحمد.