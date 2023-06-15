"الأحمدي" في "كتاب الدوحة": 4 تحديات رئيسة تواجه صناعة النشر

وحول بداياته، أشار الكاتب فهد الأحمدي إلى أنه بدأ حياته بكتابة المقالات في صحيفة المدينة لمدة 10 سنوات، و19 سنة قضاها في كتابة عمود يومي في الصفحة الأخيرة لصحيفة الرياض، لم يتخلف يومًا واحدًا عن الكتابة؛ فبات لديه نحو 9 آلاف مقال في أرشيفه، وفي عام 2019 -بعد استقالته- خاض تجربة كتابة الكتب، ولديه اليوم 12 كتابًا.