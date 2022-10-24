"تعليم الشرقية" يوضح: مبنى متوسطة "عنك" آمن ولا يشكل خطورة

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن مبنى المتوسطة الأولى بعنك، التابعة لمكتب تعليم محافظة القطيف والمنقول له مدرسة الدهناء للطفولة المبكرة آمن ولا يوجد به ما يشكل مصدر خطورة على طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة.
وأضاف "الباحص" أن فرق الصيانة والتشغيل وشركة تطوير للمباني وفرق الأمن والسلامة المدرسية وفريق الدفاع المدني قامت بزيارة المبنى والكشف الكامل على مرافقه سواء الكشف عن التيار الكهربائي الرئيسي وكافة الأجهزة الكهربائية داخل الفصول الدراسية والممرات، حيث لا يوجد بحمد الله أية التماسات كهربائية حدثت، إلى جانب توفر وسائل السلامة المدرسية، وتوفر المياه، كما لا يوجد أية أسلاك مكشوفة، سواء في الساحات الداخلية للمبنى أو دورات المياه.
ونوه الباحص بأن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات هي أولوية قصوى، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بحرص على تهيئة البيئة المدرسية الآمنة، والتي تتحقق فيها كافة الأهداف التربوية والتعليمية.
وأكد أن ما يتردد من رسائل نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت نوعًا من القلق عند أولياء الأمور ليست صحيحة، حيث جانبت الحقيقة ولم تتحر تلك الرسائل الدقة والموضوعية في نقل المعلومات للرأي العام حول واقع المدرسة، الذي نؤكد بأنه آمن ومطمئن ولا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تقديم كل الوسائل الداعمة والمحققة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.