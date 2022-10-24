"تعليم الشرقية" يوضح: مبنى متوسطة "عنك" آمن ولا يشكل خطورة

وأكد أن ما يتردد من رسائل نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت نوعًا من القلق عند أولياء الأمور ليست صحيحة، حيث جانبت الحقيقة ولم تتحر تلك الرسائل الدقة والموضوعية في نقل المعلومات للرأي العام حول واقع المدرسة، الذي نؤكد بأنه آمن ومطمئن ولا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تقديم كل الوسائل الداعمة والمحققة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.