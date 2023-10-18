بمكة والمدينة وعسير.. ضبط 9 أشخاص لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطباً وفحماً محليين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيماً من الجنسية المصرية، ومواطنين، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (158) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير.