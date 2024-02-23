"الممخور": في مستقبل الأوطان سنكون قصة عظيمة يتداولها الأجيال في كل عام

وأكد؛ نحن نعيش اليوم، في هذا البلد العظيم في مكانه ذات بُعد تاريخي وإرث أصيل عنوانه أجمل الأوطان تتجسد من خلاله أجمل لغات الانتماء والولاء بين كافة شعوب العالم لما يتميز به هذا الوطن عن كافة الأوطان في شتى مجالات الحياة تجاه القيمة الإنسانية العالية والتطور والازدهار الذي أصبح مضرب الأمثال نحو رؤية شامخه تحققت في كثير من طياتها بقيادة عرابها وقائدها الملهم سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.