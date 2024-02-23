"الممخور": في مستقبل الأوطان سنكون قصة عظيمة يتداولها الأجيال في كل عام

رفع المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي ومدير مستشفى الملك خالد في تجمع الرياض الصحي الأول الأخصائي فهد بن محمد الممخور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وإلى كافة أفراد الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس لهذا العام، والذي نستذكره في ٢٢ فبراير من كل عام.
وقال "الممخور" في تصريح بهذه المناسبة؛ أن يوم التأسيس، هو مناسبة وطنية عظيمة للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية التيأسسها الإمام محمد بن سعود إيذاناً بامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون، وإبرازاَ للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرثالثقافي المتنوع، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
وأضاف؛ في هذا اليوم الشامخ، تتجسّد مشاعرنا ودماؤنا وأرواحنا لدولة أسسها آباؤنا وأجدادنا على قيم الوفاء والإخاء والتضحية، تحمل بين أروقة تاريخها عزمًا وإرادة قوية، ويمثل لنا عهداً جديداً لبناء مستقبل أفضل، وطموحاً عالياً لتحقيق أحلامنا وتطلعاتنا نحو التقدم والازدهار.
وأكد؛ نحن نعيش اليوم، في هذا البلد العظيم في مكانه ذات بُعد تاريخي وإرث أصيل عنوانه أجمل الأوطان تتجسد من خلاله أجمل لغات الانتماء والولاء بين كافة شعوب العالم لما يتميز به هذا الوطن عن كافة الأوطان في شتى مجالات الحياة تجاه القيمة الإنسانية العالية والتطور والازدهار الذي أصبح مضرب الأمثال نحو رؤية شامخه تحققت في كثير من طياتها بقيادة عرابها وقائدها الملهم سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
واختتم "الممخور" تصريحه، بأننا في مستقبل الأوطان، سنكون قصة عظيمة يتداولها الأجيال في كل عام لوطن يستحق منا الوفاء والتضحية نحو طموح لا حدود له في كافة مجالات الحياة.