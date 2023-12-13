نيويورك.. "إغاثي الملك سلمان" يستعرض إنجازاته على هامش الأسبوع الإنساني بالأمم المتحدة

بدوره أشار الدكتور عبدالله المعلم إلى أن للمركز أدوارًا مهمة في تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي نزَع منذ إنشائه حتى اليوم 424 ألفًا و527 لغمًا؛ فضلًا عن تنفيذ برنامج الأطراف الصناعية الذي يقدم خدماته بالمجان للمصابين من عمليات البتر، بهدف توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها؛ مبينًا أنه من خلال البرنامج تتم إعادة تأهيل المرضى لكي يكونوا أشخاصًا منتجين وقادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية؛ حيث استفاد منه أكثر من 26 ألف فرد في اليمن وسوريا.