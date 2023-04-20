أمير تبوك يرفع التهنئةَ والتبريكات للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه وباسم أهالي المنطقة؛ أصدقَ معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتفصيلًا: جاء في برقية التهنئة التي رفعها الأمير فهد بن سلطان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله: يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك؛ أصدقَ معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدَّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم.
ورفع أميرُ تبوك التهنئةَ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وقال سموه: يشرّفني أنْ أرفعَ لسموكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك؛ أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القديرَ أن يعيد هذه المناسبةَ السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.