أمير تبوك يرفع التهنئةَ والتبريكات للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وتفصيلًا: جاء في برقية التهنئة التي رفعها الأمير فهد بن سلطان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله: يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك؛ أصدقَ معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدَّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم.