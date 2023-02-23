بحضور أكثر من 10 آلاف زائر.. المنتدى السعودي للإعلام يسجّل نجاحًا لافتًا

وتوصل المنتدى إلى مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته، لا سيما أنه ركّز هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنواناً له.