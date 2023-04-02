السديس يؤكّد أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اجتماعًا بوكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية المشرف العام، ومدير مكتبه بدر بن صالح آل الشيخ، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنموية والخدمات المساندة الدكتور طلال بن صالح الثقفي، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.