السديس يؤكّد أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اجتماعًا بوكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية المشرف العام، ومدير مكتبه بدر بن صالح آل الشيخ، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنموية والخدمات المساندة الدكتور طلال بن صالح الثقفي، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.
وأشاد بالجهود والإنجازات التي حققتها وكالة الشؤون التنموية والخدمات المساندة، ووكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ووكالة الحوكمة والشؤون القانونية، خلال الفترة الماضية، موصيًا ببذل المزيد من الخدمات والبرامج والمبادرات النوعية لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.
وأكّد الشيخ السديس على أهمية تطوير آليات العمل ومنظومة الأعمال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخلق بيئة عمل مثالية تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدّمة لراحة المعتمرين والمصلين.