أمانة الطائف تزيح 5100 مصد خرساني مهمل من الشوارع والميادين

واصلت فرق وآليات أمانة الطائف أعمال إزالة المصدات والحواجز الخرسانية المهملة والمتهالكة وغير المستفاد منها في عديد من المواقع بأنحاء المدينة، وتم خلال شهري فبراير ومارس إزالة أكثر من 5100 مصد وحاجز خرساني من الشوارع والتقاطعات والساحات والميادين والمواقع المحيطة بالمتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى إزالة المصدات التي تحدد سير الحركة وتغييرها بالأرصفة، وذلك ضمن حملة ميدانية موسعة لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري في مختلف أحياء وشوارع المحافظة.