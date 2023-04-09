أمانة الطائف تزيح 5100 مصد خرساني مهمل من الشوارع والميادين

واصلت فرق وآليات أمانة الطائف أعمال إزالة المصدات والحواجز الخرسانية المهملة والمتهالكة وغير المستفاد منها في عديد من المواقع بأنحاء المدينة، وتم خلال شهري فبراير ومارس إزالة أكثر من 5100 مصد وحاجز خرساني من الشوارع والتقاطعات والساحات والميادين والمواقع المحيطة بالمتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى إزالة المصدات التي تحدد سير الحركة وتغييرها بالأرصفة، وذلك ضمن حملة ميدانية موسعة لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري في مختلف أحياء وشوارع المحافظة.
وشدد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي عزيز على تعزيز الجهود التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومواكبة المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب وحفظ حقوق المشاة في الاستفادة من الأرصفة، وإزالة جميع المصدات والحواجز الخرسانية المهملة من المؤسسات والشركات عقب انتهاء الاحتياج لها، وتطبيق اللوائح الجزائية بحقها.
وواصلت الإدارات الإشرافية بالأمانة والفروع البلدية إزالة الحواجز الخرسانية غير المستفاد منها من الطرقات وأمام المحال التجارية والتي كانت تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة، ورفع المخلفات الصلبة وبقايا الهدم والترميم من الأراضي الفضاء، وأيضًا السيارات التالفة والهياكل الخربة من مواقع متفرقة من المدينة.
كما تم إزالة آليات البناء وناقلات بيع البطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها على الطرق الرئيسة وترحيلها من داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصًا على رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتوفير البيئة الصحية الآمنة للسكان، وألزمت أمانة الطائف المقاولين برفع وإزالة الحواجز الخرسانية عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية حتى لا يتعرضوا للعقوبات النظامية.
وأهابت الأمانة بالأهالي التعاون معها والإبلاغ عن ظواهر التشوه البصري عبر مركز العمليات الموحد 940 أو تطبيق بلدي من خلال خدمة (صوّر وارسل)، حيث ستقوم فرق وآليات الأمانة الميدانية بمعالجتها واتخاذ اللازم حيالها.