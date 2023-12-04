إقامة معرض "مطايا" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يستضيف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي، تحت شعار "عز لأهلها"، أكثر من 20 فعالية هادفة، وُزعت عبر 18 موقعاً على أرض الصياهد.
ومن الفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان إقامة معرض مطايا للتعريف بحضارة الإبل وموروثها العريق الذي احتضنته الجزيرة العربية، عبر عرض متحفي، يتناول الجوانب ذات العلاقة بالإبل، ومنها خلق الإبل وأنواعها ونوادرها، إضافة إلى الإبل في رؤية المملكة 3020، والتعريف بنادي الإبل ومبادراته، من خلال لوحات وشاشات تفاعلية، وأفلام تلفزيونية، إضافة إلى عددٍ من المقتنيات الأصلية للإبل.
وتُعرض في المعرض المقتنيات التي يستخدمها الإنسان ومصنوعة من جلود الإبل في مختلف العصور.