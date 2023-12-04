إقامة معرض "مطايا" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ومن الفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان إقامة معرض مطايا للتعريف بحضارة الإبل وموروثها العريق الذي احتضنته الجزيرة العربية، عبر عرض متحفي، يتناول الجوانب ذات العلاقة بالإبل، ومنها خلق الإبل وأنواعها ونوادرها، إضافة إلى الإبل في رؤية المملكة 3020، والتعريف بنادي الإبل ومبادراته، من خلال لوحات وشاشات تفاعلية، وأفلام تلفزيونية، إضافة إلى عددٍ من المقتنيات الأصلية للإبل.