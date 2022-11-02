"الاقتصاد التريليوني".. كيف ستغتنم المملكة فرص الفضاء عبر حوكمة القطاع؟

في تطوّر تنظيمي يهدف إلى اغتنام الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتغيير مسمى "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية"، ونقل الاختصاصات التنظيمية لقطاع الفضاء من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتركز المملكة على خيار حوكمة قطاع الفضاء، في مسعاها للاستفادة القصوى من الفرص الكامنة فيه، والتي لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة إلى أن تلك الفرص تمثل "الاقتصاد التريليوني العالمي القادم، والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال".
وتعني الحوكمة "الإدارة الرشيدة"، وهو مفهوم يشير إلى التشريعات والقوانين التي تعمل على تحقيق أهداف القطاع بشكل مهني، وتضمن كفاءة وفعالية الأداء، وتوفر الشفافية والعدالة، وطبقاً لذلك، فإن المملكة تهدف من حوكمة قطاع الفضاء إلى تحقيق الإدارة الرشيدة له من خلال إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بالوصول إلى الاستفادة من فرص مجال الفضاء، وضمان كفاءة وفعالية أداء العاملين فيه، وبناء على ذلك فإن خيار الحوكمة هو الخيار الصحيح تماماً لاغتنام فرص قطاع الفضاء؛ لأنه سيضمن مهنية أداء القطاع في تحقيق أهدافه.
ويعود سبب إسناد مجلس الوزراء مهمة تنظيم قطاع الفضاء لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى التكامل في التنظيم بين قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، ومن مظاهر التكامل بينها: الطيف الترددي، والشبكات غير الأرضية، وحجز المدارات وشبكات الأقمار الصناعية، والتقنيات الناشئة الفضائية، ومن أهم ما تتميز به هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في هذا الإطار النضج التنظيمي، ومواكبة التحديثات التنظيمية، والريادة في المنظمات الدولية.
وفي إطار التكامل بين القطاعات الثلاثة، فإن الهيئة ستتولى مهمة حوكمة قطاع الفضاء، وحول الدور الذي ستضطلع به الهيئة في هذا الصدد، أوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن "الهيئة ستتولى دورها من خلال استحداث التنظيمات والتراخيص والتنسيق والتعاون مع منظمي الفضاء محلياً وعالمياً، وبناء العلاقات مع الجهات الفاعلة في صناعة الفضاء، وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بالقطاع"، لافتاً إلى أن الحوكمة ستجعل المملكة ضمن المبادرين لقيادة الفضاء الجديد وتبنِّي أنشطته الناشئة.