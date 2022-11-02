"الاقتصاد التريليوني".. كيف ستغتنم المملكة فرص الفضاء عبر حوكمة القطاع؟

وتعني الحوكمة "الإدارة الرشيدة"، وهو مفهوم يشير إلى التشريعات والقوانين التي تعمل على تحقيق أهداف القطاع بشكل مهني، وتضمن كفاءة وفعالية الأداء، وتوفر الشفافية والعدالة، وطبقاً لذلك، فإن المملكة تهدف من حوكمة قطاع الفضاء إلى تحقيق الإدارة الرشيدة له من خلال إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بالوصول إلى الاستفادة من فرص مجال الفضاء، وضمان كفاءة وفعالية أداء العاملين فيه، وبناء على ذلك فإن خيار الحوكمة هو الخيار الصحيح تماماً لاغتنام فرص قطاع الفضاء؛ لأنه سيضمن مهنية أداء القطاع في تحقيق أهدافه.