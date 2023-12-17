"التعليم": بدء التسجيل على (300) مقعد متاح في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لمسار التخصصات الصحية، إلى الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، بالإضافة إلى الشروط الخاصة وهي شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5؛ على ألا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة (OET) بدرجة (B) على الأقل في كل مهارة؛ على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين، إضافة إلى وجود خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز.