"تعليم القصيم" تنهي استعدادها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

وأطلقت الإدارةُ العامة عددًا من المبادرات في استقبالها للعام الدراسي؛ منها "حقيبتك جاهزة" أحد مخرجات الشراكات مع القطاع الخيري والأسري بالمنطقة، والتي تستهدف تقديم 13 ألف حقيبة مدرسية مجانية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، بجانب ذوي الظروف والمستحقّين؛ سعيًا لخلق انطلاقة تعليمية إيجابية تتماشى مع خطة الإعداد لعودة الدوام المدرسي للعام الجديد، ومبادرة تقديم الدعم لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في مقر العثيم مول.