"تعليم القصيم" تنهي استعدادها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة القصيم، استعداداتِها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، للعام الدراسي الجديد 1445هـ.
يأتي ذلك بحزمة من الأعمال والخدمات، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، بما ينعكس إيجابًا على التحصيل العلمي، وبدء عام دراسي حافل بالنجاح والتفوق.
وجاء استعداد المدارس بمتابعة المدير العام محمد بن سليمان الفريح، واللجان الإشرافية والتنفيذية، والفرق الميدانية من جميع الإدارات والأقسام، من خلال الجولات التفقدية والوقوف على المدارس وأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا للطلاب والطالبات.
وبدأت أعمال الإدارة العامة منذ وقت مبكر، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي، من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية، وتوفير المستلزمات الصحية بالمدارس؛ لتهيئة بيئة مدرسية صحية، واستكمال وتأمين التجهيزات المدرسية، وأدوات الأمن والسلامة؛ ما أثمر عنه جاهزية وانتهاء الكثير من المهام والمتطلبات قبل وقتها المحدد، لتكتمل منظومة المجتمع التعليمي، وتوفير عوامل التعاون والتكامل بين مكونات المشهد التعليمي.
وأطلقت الإدارةُ العامة عددًا من المبادرات في استقبالها للعام الدراسي؛ منها "حقيبتك جاهزة" أحد مخرجات الشراكات مع القطاع الخيري والأسري بالمنطقة، والتي تستهدف تقديم 13 ألف حقيبة مدرسية مجانية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، بجانب ذوي الظروف والمستحقّين؛ سعيًا لخلق انطلاقة تعليمية إيجابية تتماشى مع خطة الإعداد لعودة الدوام المدرسي للعام الجديد، ومبادرة تقديم الدعم لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في مقر العثيم مول.
كما نظّمت إدارة التربية الخاصة معرضًا توعويًّا بمناسبة العودة للدراسة؛ للتعريف بالخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لطلاب وطالبات التربية الخاصة. وهيّأت إدارة "خدمات الطلاب" مستفيدات جمعية تراحم لدخول سوق العمل، عبر بوابة المقاصف المدرسية، إضافةً إلى التخطيط الجيد لبرامج الأسبوع التمهيدي من قبل الإدارات المعنية، وبتضافر الجهود مع المدارس، والتي تضمّنت عددًا من الفعاليات والبرامج التربوية والترفيهية المتنوّعة لاستقبال طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بشكل مشوق وجذاب، وبرامج التهيئة الإرشادية التي تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي.