42 مئوية.. مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ42 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة والأحساء 42، الخرج والدمام 41 درجة، وكل من الرياض ووادي الدواسر والتنهات والدهناء 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ16 مئوية، تليها طريف والطائف 18 درجة، وحائل والقريات 19 مئوية.
وسجلت الدمام والوجه وأبها وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.