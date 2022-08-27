مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة "ثلاثيني" مع ورم بالكبد

وقال د.عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج: المريض الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، راجع المستشفى مشتكيًا من آلام مستمرة بالبطن، وأجريت له عدة فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وكشفت النتائج عن وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، ويبلغ حجمه نحو ١٠ سم، وعلى ضوء هذه المعطيات تَقرّر إجراء عملية استئصال للورم بالمنظار الجراحي بشكل كامل.