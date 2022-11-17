قبيل استئناف العلاقات الرسمية بينهما.. كم بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند؟

وسمحت المملكة بعودة العمالة التايلندية للعمل في أسواقها، حيث يبلغ عددها حالياً نحو 2,242 عاملاً، بعد أن كان عددها قبل الأزمة 200 ألف عامل، وقد لعب مجال العمالة التايلندية في المملكة دوراً مهماً بالنسبة للاقتصاد التايلندي قبل الأزمة، ومن المرجح أنه سيشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة عقب استئناف العلاقات، وتحتل المملكة المرتبة 14 في قائمة الشركاء التجاريين لواردات تايلاند من العالم بقيمة 5.839 مليون دولار، وفي المقابل تحتل المملكة المرتبة 29 في قائمة الشركاء التجاريين لصادرات تايلاند إلى العالم بقيمة 1.613 مليون دولار، وتعبيراً عن رغبة المملكة في تعميق العلاقات يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تايلند.