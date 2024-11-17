"دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها

اختتمت "دار وإعمار"، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، مشاركتها في "معرض سيتي سكيب العالمي"، الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، محقِّقةً نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا على مشاريعها الجديدة "تالا الخزام"، و"سرايا الفرسان 2"، و"النرجس ريزيدنس".
وعلى هامش المعرض، وقَّعت "دار وإعمار" عددًا من الاتفاقيات المهمة مع مجموعةٍ من البنوك الرائدة في المملكة، وذلك بهدف تعزيز خدمات التمويل العقاري لمشاريعها السكنية؛ حيث تمَّ توقيع اتفاقيةٍ حصريةٍ مع بنك الجزيرة؛ لعرض طلبات البيع على الخارطة بنسبة ربح 3.30% لمدة 20 سنة، كما جرى توقيع اتفاقيات؛ لتمويل الوحدات السكنية مع كلٍّ من: البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، والبنك العربي، وبنك الرياض، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كلٍّ من تطبيقَي "ديل" و"وصَلت"، واتفاقية مع In3 لقيادة التحوُّل الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة.
وتُوّجت الشراكات المتبادلة بتكريمٍ من بنك البلاد احتفاءً بتعاونٍ مُثمرٍ وإنجازاتٍ متتالية.
كما وقَّعت "دار وإعمار" اتفاقية مشتركة مع "NHC"؛ لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام، الّتي من شأنها تعزيز جودة الحياة داخل مجتمعات سرايا الجوان، وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتبادلة بين "دار وإعمار" و"NHC"، والتزام الأولى بتطوير حياةٍ مجتمعيةٍ متكاملة.
وتأتي هذه الاتفاقيات كجزءٍ من إستراتيجية "دار وإعمار"؛ لتعزيز شراكاتها مع القطاع المصرفي، وتوفير خياراتٍ تمويليةٍ متنوِّعةٍ ومرنةٍ للعملاء الراغبين في امتلاك وحداتٍ سكنيةٍ في مشاريعها الرائدة، ولإثراء جودة الحياة داخل مجتمعات "دار وإعمار"، ولتقديم تجربة عملاءٍ عصريةٍ محسَّنةٍ وسهلة الاستخدام.
وشهد جناح "دار وإعمار" حضورًا لافتًا من قِبَل المهتمين بالاستثمار العقاري؛ مستقطباً عشرات الآلاف من الزوار خلال أيام المعرض الأربعة؛ ما يعكس الاهتمام الكبير بمشاريع الشركة.
وقد أبدى الزوار والمستثمرون إعجابهم بتصميمات المشاريع وجودة التنفيذ؛ مما أسفر عن مناقشاتٍ عديدةٍ لصفقاتٍ مع عددٍ من المستثمرين والشركاء المحليِّين والدوليين.
ويتميَّز مشروع "تالا الخزام" بتصميمٍ فاخرٍ يلبِّي احتياجات العائلات العصرية، ويوفِّر بيئةً معيشيةً شاملةً تجمع بين الراحة والفخامة، ويقع في ضاحية خزام شمال الرياض، ويضمُّ 1,299 وحدةً سكنيةً بتصاميم متنوِّعة تُناسب جميع الاحتياجات.
ويُقدِّم المشروع أربعة نماذج سكنية بمساحاتٍ مختلفة، كما يوفر مرافق متكاملة، ويتميَّز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من المدارس والمراكز التجارية والمستشفيات؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا للعائلات الباحثة عن حياةٍ مريحة.
بينما يتميَّز مشروع "سرايا الفرسان 2" بموقعه المميَّز شمال شرق الرياض، وتصميماته المبتكرة، حيث يضمُّ المشروع 718 وحدةً سكنيةً متنوعةً بين الفلل والتاون هاوس؛ بهدف تلبية احتياج العائلات السعودية.
كما يتضمَّن المشروع مرافق متعدِّدة، مثل الحدائق، المساجد، المدارس، والمناطق التجارية، الّتي من شأنها توفير وجهة سكنٍ للعملاء الباحثين عن بيئةٍ ملائمةٍ للعائلات.
ويتميَّز مشروع "النرجس ريزيدنس" بموقع إستراتيجي يبعُد 5 كيلو مترات عن مطار الرياض، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للراغبين في السكن بالقرب من المرافق الحيوية؛ حيث يضمُّ المشروع 15 مبنى و750 وحدةً سكنيةً من الشقق ذات التصاميم الحديثة والمرافق الشاملة بمراكز تجارية وطبية ومساجد، ومساحات خضراء، ومساراتٍ مخصَّصةً للمشاة؛ ما يُتيح للعائلات الحصول على تجربةٍ سكنيةٍ متكاملةٍ داخل نطاق المشروع.
من جهته، أكد أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لـ"دار وإعمار"، أن "الشركة ملتزمة بتلبية احتياجات السوق السعودية، من خلال تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبّي تطلعات العملاء، سواء من حيث الجودة أو التصميم أو المرافق المتكاملة".
وأشار منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة إلى أن "هذا النجاح في سيتي سكيب يعكس ثقة العملاء في الشركة، وسيُعزز من توجّهها نحو تقديم المزيد من المشاريع الرائدة في المستقبل".