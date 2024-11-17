"دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها

وعلى هامش المعرض، وقَّعت "دار وإعمار" عددًا من الاتفاقيات المهمة مع مجموعةٍ من البنوك الرائدة في المملكة، وذلك بهدف تعزيز خدمات التمويل العقاري لمشاريعها السكنية؛ حيث تمَّ توقيع اتفاقيةٍ حصريةٍ مع بنك الجزيرة؛ لعرض طلبات البيع على الخارطة بنسبة ربح 3.30% لمدة 20 سنة، كما جرى توقيع اتفاقيات؛ لتمويل الوحدات السكنية مع كلٍّ من: البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، والبنك العربي، وبنك الرياض، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كلٍّ من تطبيقَي "ديل" و"وصَلت"، واتفاقية مع In3 لقيادة التحوُّل الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة.