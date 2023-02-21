"الأرصاد" يتوقع: أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة

وأضاف أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع المقبل عن معدلها الطبيعي على جميع مناطق المملكة حيث تصل إلى درجة واحدة على مناطق الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية ونجران. بينما تزيد عن معدلها الطبيعي بنصف درجة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.