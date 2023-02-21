"الأرصاد" يتوقع: أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعات الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع للعام الحالي، ويشمل توقعات هطول الأمطار ودرجات الحرارة السطحية.
وتوقع المركز بمشيئة الله هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها على معظم مناطق المملكة، فيما ترتفع نسبة الاحتمالية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، حائل والقصيم.
وقال المركز إن التوقعات المناخية لشهر مارس تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة وتزداد الاحتمالية في الشهر ذاته على مناطق الرياض، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الباحة، عسير وجازان.
وأضاف أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع المقبل عن معدلها الطبيعي على جميع مناطق المملكة حيث تصل إلى درجة واحدة على مناطق الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية ونجران. بينما تزيد عن معدلها الطبيعي بنصف درجة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
ودعا المركز إلى متابعة قنواته الإعلامية وموقعه الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التوقعات الخاصة بفصل الربيع.