رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا وخيبر؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.