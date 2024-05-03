القبض على 3 مواطنين بسبب مخالفة الصيد دون ترخيص في تبوك

تمكّنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدّي مهامها في منطقة تبوك، من القبض على "3" مواطنين هم: سعود عودة المسعودي، ومحمد سليم المسعودي، وعبداللطيف ضيف الله الحربي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقية هوائية، و"900" ذخيرة بندقية هوائية، و"67" طيرًا مصيدًا، و"3" صقور، وجهاز نداء طيور.