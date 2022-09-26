بالصور.. "السبيعي" يشهد احتفال التعليم باليوم الوطني الـ 92 في الطائف

رعى وكيل المحافظة ناصر السبيعي، نيابةً عن محافظ الطائف، اليوم الاثنين، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالطائف، باليوم الوطني الـ 92، على مسرح الإدارة بالفيصلية، وبتنظيم النشاط الطلابي للبنين والبنات.