بالصور.. "السبيعي" يشهد احتفال التعليم باليوم الوطني الـ 92 في الطائف

رعى وكيل المحافظة ناصر السبيعي، نيابةً عن محافظ الطائف، اليوم الاثنين، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالطائف، باليوم الوطني الـ 92، على مسرح الإدارة بالفيصلية، وبتنظيم النشاط الطلابي للبنين والبنات.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومساعديه للبنين والبنات، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ومنسوبي ومنسوبات التعليم "بنين وبنات"، وأعداد كبيرة من المعلمين والطلاب.
وألقى مدير عام التعليم بالمحافظة، كلمةً رفع من خلالها التهنئة باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وقال "الشريف": إن في حياة الأمم والشعوب أيامًا غراء هي من أنصع أيام تاريخها، ويومنا الوطني لبلادنا الطاهرة تاريخ بأكمله إذ يجسد مسيرة كفاح طويلة خاضها البطل الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في سبيل ترسيخ أرجاء هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة، وهي راية التوحيد.
وأضاف: مثل ما كان اليوم الوطني تتويج لمسيرة الكفاح من أجل الوحدة والتوحيد، فقد كان كفاحًا آخر كفاح النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة.
وأوضح أن ثمار ذلك نجنيه اليوم بأنفسنا ونراه بأعيننا بمشروعات عملاقة ورؤية طموحة وريادة وحضارة أبهرت العالم ومواجهة للتحديات والجوائح بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.
وتابع: من هذا المنطلق أصبح يوم توحيد المملكة ذكرى سنوية نيرة توليه الدولة عامةً ووزارة التعليم خاصةً، اهتمامًا فائقًا ليتشارك في ذكراه المعلمون والطلاب فرحة توحيد هذا الوطن ودعم انتماء الطلاب بالوطن وقادته وربطهم بماضيهم المشرف.
وشهدت احتفالية تعليم الطائف، باليوم الوطني، استقبالًا كشفيًا، ثم قصيدة شعرية للشاعر تركي القرني.
كما جرى تقديم عرض مرئي بعنوان "هي لنا دار" وأوبريت وطني بعنوان "سمو المجد"، اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية، شارك في أدائه أكثر من 100 طالب وطالبة، ليختتم الحفل بالعرضة السعودية.