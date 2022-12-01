تأهُّل 4 مشروعات بتعليم جازان للمرحلة قبل النهائية لـ"إبداع 2023"

يُذكر أن أولمبياد "إبداع" مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، بهدف تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات الوطن، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل وطنهم في المحافل الدولية بمشروعات متميزة.