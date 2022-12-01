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تأهُّل 4 مشروعات بتعليم جازان للمرحلة قبل النهائية لـ"إبداع 2023"

بعد تفوقهم على 146 ألفًا من أقرانهم لتمثيل المملكة في آيسف 2023م
تأهُّل 4 مشروعات بتعليم جازان للمرحلة قبل النهائية لـ"إبداع 2023"
عمر عريبي
عمر عريبي

تأهلت أربعة مشروعات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، إلى المرحلة ما قبل النهائية "المعارض المركزية والورش التدريبية" في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، على مستوى وزارة التعليم.

جاء ذلك بعد تفوقهم على 146 ألفًا من أقرانهم؛ سعيًا لتمثيل المملكة في آيسف 2023م، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وترشحت مشروعات الطالبة غلا تركي المعبدي من الثانوية الثانية بجازان مسارات، والطالبة جنى حسين معشي من ثانوية السادلية مسارات، والطالبة ميرا علاء الدين حكمي من ثانوية مدارس جازان الأهلية مسارات، والطالب عبدالله محمد فقيه من ثانوية الريان مقررات؛ للتأهل للتصفيات النهائية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، التي تعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن أولمبياد "إبداع" مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، بهدف تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات الوطن، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل وطنهم في المحافل الدولية بمشروعات متميزة.

تعليم جازان
الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023

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