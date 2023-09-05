زحام وتكدس أولياء الأمور أمام بوابات المدارس عرض مستمر.. وخبير سلامة: هذه هي الحلول

من جانبهم تداول مغرّدون عبر حساب منصة "X" عددًا من الحلول للقضاء على هذا الزحام والتكدس، تمثّل في توحيد مسار الطريق في أوقات الانصراف، وتطبيق المخالفات المرورية في حال الوقوف في غير المواقف المخصصة للانتظار.