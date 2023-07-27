استئصال ورم معقد في رأس طفل بمستشفى الهفوف.. هنا تفاصيل جراحة الخمس ساعات

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى الملك فهد بالهفوف، التابع لتجمع الأحساء الصحي استقبل طفلاً حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة التوازن في المشي وقلة في النشاط وتقيؤ مستمر، حيث تم على الفور عمل الفحص السريري والمخبري وأشعة مقطعية للرأس، والرنين المغناطيسي الذي بين وجود ورم كبير على شكل كتلة في منطقة المخيخ وتسببت له بضغط شديد على المراكز الحيوية في جذع الدماغ وأيضًا استسقاء دماغي شديد.