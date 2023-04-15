بتقنية مبتكرة.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعالج "ستينيًّا" مصابًا بتكلس الشرايين التاجية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة "ستيني" من أعراض حادة لتكلس وانسداد شرايين القلب التاجية، بعد عملية ناجحة استُخدمت فيها تقنية "بالون الصدمة" لفتح الشرايين؛ إثر تعذر التعامل مع حالته عبر القسطرة أو عملية القلب المفتوح.
وقال استشاري القلب والقسطرة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور عبدالله الشهري: راجع المريض المستشفى مشتكيًا من حزمة أعراض، أبرزها آلام وثقل في الصدر وضيق تنفس، إضافة إلى الشعور بالإرهاق لأبسط مجهود، وخضع لعدة فحوصات طبية دقيقة، كتخطيط القلب وتصوير القلب التلفزيوني مع عمل اختبار تخطيط الجهد.. وبيّنت نتائج هذه الفحوصات وجود قصور في تروية القلب، وضيقًا في شرايين القلب التاجية.
وأضاف "الشهري": أخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة معمقة على ضوء نتائج الفحوصات، وتَبَين أن الحالة الصحية العامة للمريض -وفقًا للتقييم- لا تؤهله للخضوع لعملية قلب مفتوح، كما أن محاولات علاجه عبر التدخل بالقسطرة في بعض المستشفيات لم يُكتب لها النجاح بسبب تكلس الشرايين؛ وهو الأمر الذي دفع الفريق الطبي المعالج إلى البحث عن حلول علاجية أخرى، وانتهى إلى التوافق على التدخل عبر تقنية غير مستخدمة في مثل هذه الحالات، وهي تقنية "بالون صدمة تفتيت الحصى"، وبالفعل أُخضع المريض بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لعملية متقدمة بهذه التقنية، وتم فيها فتح الشريان عن طريق القسطرة، ومن ثم استعادة حركة الدم الطبيعية بتفكيك التكلس، وفتح الشرايين، وتركيب دعامات دوائية.
وتابع أن العملية التي استمرت لنحو ساعتين مضت كما خُطط لها في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح، وتحسنت صحة المريض بعد العملية مباشرة، وتخلص من كل الأعراض التي نغّصت حياته طوال الفترة السابقة للعملية، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة في اليوم التالي.
واستطرد "الشهري" بأن نجاح العملية استمرارٌ لنجاحات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وتأكيدٌ على قدرته على ابتكار طرق علاجية مختلفة، للحالات المعقدة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية، كاستخدام تقنية "بالون الصدمة" التي تُستخدم عادة في تفتيت الحصى، لأول مرة في فتح الشرايين.