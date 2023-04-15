بتقنية مبتكرة.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعالج "ستينيًّا" مصابًا بتكلس الشرايين التاجية

وأضاف "الشهري": أخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة معمقة على ضوء نتائج الفحوصات، وتَبَين أن الحالة الصحية العامة للمريض -وفقًا للتقييم- لا تؤهله للخضوع لعملية قلب مفتوح، كما أن محاولات علاجه عبر التدخل بالقسطرة في بعض المستشفيات لم يُكتب لها النجاح بسبب تكلس الشرايين؛ وهو الأمر الذي دفع الفريق الطبي المعالج إلى البحث عن حلول علاجية أخرى، وانتهى إلى التوافق على التدخل عبر تقنية غير مستخدمة في مثل هذه الحالات، وهي تقنية "بالون صدمة تفتيت الحصى"، وبالفعل أُخضع المريض بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لعملية متقدمة بهذه التقنية، وتم فيها فتح الشريان عن طريق القسطرة، ومن ثم استعادة حركة الدم الطبيعية بتفكيك التكلس، وفتح الشرايين، وتركيب دعامات دوائية.