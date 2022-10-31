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برامج تدريبية عالمية لتصنيع هياكل الطائرات للكفاءات الوطنية في "سامي فيجياك أيرو"

عدة تخصصات ضمن الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة وبدعم من "هدف"
برامج تدريبية عالمية لتصنيع هياكل الطائرات للكفاءات الوطنية في "سامي فيجياك أيرو"
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وقّعت "سامي فيجياك أيرو" للتصنيع، اتفاقية لتنفيذ أول برنامج تدريبي عالمي في صناعة هياكل الطائرات في المملكة بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وتشمل الاتفاقية 13 برنامجًا تدريبيًّا منتهيًا بالتوظيف للكفاءات السعودية المؤهلة في مجال تصنيع هياكل الطائرات، تشمل: (الهندسة والتصنيع، والتهيئة والصيانة والفحص، وهندسة الجودة، وتشغيل الماكينات، ومعالجة أسطح المعادن).

وتستهدف الاتفاقية تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال صناعة هياكل الطائرات، ونقل التقنية والمعرفة، والمساهمة في توطين قطاع صناعة الطيران والفضاء، وخلق الفرص الوظيفية.

صندوق تنمية الموارد البشرية
هدف

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