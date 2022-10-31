برامج تدريبية عالمية لتصنيع هياكل الطائرات للكفاءات الوطنية في "سامي فيجياك أيرو"

وتشمل الاتفاقية 13 برنامجًا تدريبيًّا منتهيًا بالتوظيف للكفاءات السعودية المؤهلة في مجال تصنيع هياكل الطائرات، تشمل: (الهندسة والتصنيع، والتهيئة والصيانة والفحص، وهندسة الجودة، وتشغيل الماكينات، ومعالجة أسطح المعادن).