"الصندوق العقاري" يُودع مليارًا و 61 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر أكتوبر

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.