"شؤون الحرمين" توزع قرابة 588 ألف عبوة ماء زمزم خلال أسبوع

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إحصائيات وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية من 5 ربيع الأول 1444هـ، حتى 11 من الشهر ذاته.