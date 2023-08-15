"إغاثي الملك" يوزع 16 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 16 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2.548 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
كما اطلع فريق المركز خلال لقائه أمس الأول الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، على مشاريع المركز الإنسانية الإغاثية والتنموية المنفذة بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء استعراض مشروع توزيع المساعدات الغذائية الدورية للأسر الأشد احتياجًا، إضافةً إلى الاستعدادات لبناء 50 وحدة سكنية إضافية للأسر المتضررة من السيول بمديرية المسيلة ضمن المرحلة الثانية، وكذلك مشروع تأهيل وتوسعة بعض المرافق الصحية والتعليمية بالمحافظة.
وثمّن الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات والتي أسهمت بحمد الله في تخفيف معاناة المحتاجين.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإغاثي والإنساني في مختلف المحافظات والمناطق في اليمن.