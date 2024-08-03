حديقة الأمير ماجد تختتم فعالياتها خلال موسم جدة 2024

اختتمت حديقة الأمير ماجد أمس فعالياتها خلال موسم جدة 2024 تحت شعار "من جديد"؛ بعد شهر من الفعاليات المتنوعة التي شملت عروض السيرك والعروض الكرنفالية الاستثنائية المليئة بالألوان والجمال.
وقدمت الحديقة لزوارها الفنون الجميلة التي مزجت بين الفن والطبيعة والثقافات العالمية؛ مما جعل الزائر يعيش تجربة فريدة ومميزة، إلى جانب تنوع الفعاليات من خلال ورش مفتوحة استقطبت الكبار والصغار ليبدعوا بالريشة والألوان ويرسموا لوحات فنية تنبض بالحياة وتعبِّر عن واقع عروس البحر الأحمر؛ إضافة لعروض النافورة الراقصة؛ التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة خارج الحديقة.
وتتميز حديقة الأمير ماجد بغطائها النباتي الذي يشكل أكثر من 34% منها؛ وبتنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية؛ حيث تضم أكثر من 918 شجرة، و382 نخلة، وتوفر منطقة ألعاب الأطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع؛ مما يتيح للزوار الاستمتاع برحلة رائعة تتنوع بين التسوق، وتجارب الطبخ وتذوق وجبات الطعام من خلال عربات متنقلة مليئة بالأطعمة والمشروبات.
يذكر أن موسم جدة يهدف من خلال فعالياته المتميزة في العديد من المناطق، ومن بينها حديقة الأمير ماجد إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار جميع مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية.