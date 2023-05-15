"دهانات الجزيرة".. تنوّع في المنتجات والألوان المستدامة لصحة الإنسان وسلامة البيئة

يشكل عنصر اللون وجوداً أصيلاً في حياتنا، ولذا يسعى الإنسان سعياً حثيثاً للتعبير عن نفسه من خلال اختيار الألوان في حياته، وتوليف اللون مع مساحات منزله، الذي يكون موطنه الأول، ولأن "دهانات الجزيرة" تؤمن بأن جودة الحياة تتمثل في اتباع نظام معيشة صحي، يحقق الاستدامة على مستوى صحة الإنسان وسلامة البيئة من حوله، فقد ابتكر خبراؤها نخبة متنوعة من منتجات الدهانات، التي تهدف إلى الجمع ما بين نضارة اللون داخل أرجاء المنزل، وحفاظه على صحة وسلامة أسرة المنزل.
حرصت "دهانات الجزيرة" على وضع معايير رصينة وأساسات متينة، منذ الخطوة الأولى في صناعة اللون ونسج تفاصيله الجمالية، وحتى الخطوة الأخيرة المتمثلة في كونه جزءاً من أجزاء المنزل، وتنطوي رحلة صناعة اللون ليصبح دهاناً مستداماً على عدة معايير ومقاييس متوافقة مع التوجه العالمي للاستدامة البيئية، لتكون "دهانات الجزيرة" علامةً سبّاقة لتوفير أفضل المنتجات بكفاءة وجودة عالية، لتتناسب مع حفاظها على صحة الإنسان، فضلاً عن تناسقها بجماليات لا محدودة مع نمط الحياة الحديث في تصميم وصناعة المنازل.
عند الحديث عن مصطلح المنتجات المستدامة، فإن المقصود به منتجات ذات مزايا عديدة تركز على تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال حمايتها ومحافظتها على الصحة العامة، ولذا تبرز "دهانات الجزيرة" بأداء دور ملموس وفعالية أصيلة، حيث إنها الشركة الوحيدة التي تقدم للعملاء تشكيلة زاهية من الألوان والمنتجات، وفق منطلق الاستدامة وصحة وسلامة البيئة، علاوة على أنها متعددة الوظائف والاستخدامات بما يواكب احتياجات المستخدمين.
تمثل مجموعة المنتجات الصحية عدداً وافراً من التنوّع، فهي تعتمد على تحقيق المسؤولية البيئية كقيمة أساسية، باعتمادها للأبنية الخضراء المستدامة في قطاع العناية بالصحة كما في المستشفيات وغرف العمليات الجراحية، والمنتجات المتمتعة بمقاومة الميكروبات والحرائق، والمنتجات عديمة الرائحة مثل دهان "نوفل" المسؤول بيئياً والمتميّز بمقاومة انتشار اللهب ومقاومة الميكروبات، ومنتج "نوتس كلير" المصنوع بابتكارٍ منحه القدرة على إمكانية الكتابة والرسم على الجدران، ومنتجات تخصصية تقدم حلولاً مستدامة لعلاج مشاكل الجدران، ومنتج "الجزيرة أنتي ميكروبيك" كأول دهان يقضي على الميكروبات بتقنية أيونات الفضة في الشرق الأوسط، الذي يعمل على التعقيم، للحد من ضرر الميكروبات والتقليل من انتشار العدوى داخل غرف العمليات والولادة بالمستشفيات والمختبرات الطبية ومعامل تصنيع وتعبئة المواد الغذائية.
وتفخر "دهانات الجزيرة" بأنها ملتزمة فنياً ومسؤولة بيئياً على كافة الأصعدة، فقد حاز دهان "الجزيرة فاير دامب" المقاوم للحريق على شهادة "إكسوفا وارينجتون فايرExova Warringtonfire" التي تبرهن على مطابقته لمعايير الجودة والأمان في مقاومته للحرائق، وترنو الشركة إلى أفضل المستويات الداعمة لتكون مسؤولة بيئياً وفقاً لنظام الآيزو، إذ حصلت على شهادة آيزو 9001 (ISO 9001)، وشهادة آيزو 14001(ISO 14001).
أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.