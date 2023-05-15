"دهانات الجزيرة".. تنوّع في المنتجات والألوان المستدامة لصحة الإنسان وسلامة البيئة

يشكل عنصر اللون وجوداً أصيلاً في حياتنا، ولذا يسعى الإنسان سعياً حثيثاً للتعبير عن نفسه من خلال اختيار الألوان في حياته، وتوليف اللون مع مساحات منزله، الذي يكون موطنه الأول، ولأن "دهانات الجزيرة" تؤمن بأن جودة الحياة تتمثل في اتباع نظام معيشة صحي، يحقق الاستدامة على مستوى صحة الإنسان وسلامة البيئة من حوله، فقد ابتكر خبراؤها نخبة متنوعة من منتجات الدهانات، التي تهدف إلى الجمع ما بين نضارة اللون داخل أرجاء المنزل، وحفاظه على صحة وسلامة أسرة المنزل.