"فيصل بن فرحان" يهنئ ولي العهد مشيدًا بالدعم الذي يحظى به العمل الدبلوماسي من سموه

وقال الأمير فيصل: إن الدور السياسي الفعال للمملكة إقليميًا ودوليًا، ما كان ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل أولًا، ثم برعاية القيادة وإيمانها بنهج قائم على الاعتدال والانفتاح والحوار والتعاون مع الأطراف الفاعلة حول العالم، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن التزامها بثوابت راسخة في سياستها الخارجية تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية، والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.