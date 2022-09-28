"فيصل بن فرحان" يهنئ ولي العهد مشيدًا بالدعم الذي يحظى به العمل الدبلوماسي من سموه

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأشاد بالدعم الذي يحظى به العمل الدبلوماسي في المملكة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الأمير فيصل: إن الدور السياسي الفعال للمملكة إقليميًا ودوليًا، ما كان ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل أولًا، ثم برعاية القيادة وإيمانها بنهج قائم على الاعتدال والانفتاح والحوار والتعاون مع الأطراف الفاعلة حول العالم، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن التزامها بثوابت راسخة في سياستها الخارجية تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية، والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.