اتفاقية استراتيجية بين "يلو" و المجدوعي للسيارات في مجال السيارات الكهربائية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن هذه الصفقة التي تمت لتزويد أسطول الشركة بسيارات كهربائية يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي أولت البيئة والاهتمام بها أهمية بالغة ظهرت في برامج ومبادرات الرؤية، وتابع النجران قائلاً "يشهد العالم تحولاً نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل أكبر في المستقبل لعدة اعتبارات من أهمها تقليل الانبعاث الكربوني المضر بالبيئة، والمملكة أعلنت بشكل واضح عن توجهها في هذا المضمار، كما ذكر سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بأن عدداً من المدن العصرية التي يتم إنشاؤها وتحديداً في نيوم والبحر الأحمر سوف تعتمد على استخدام الطاقة النظيفة، ونحن في "يلو" نحرص على تقديم أفضل الخيارات أمام عملائنا ومنها السيارات الكهربائية، ولقد بدأنا فعلياً في تجهيز مراكزنا بالجوانب اللوجستية اللازمة لتوفير الطاقة لهذا النوع من المركبات.