اتفاقية استراتيجية بين "يلو" و المجدوعي للسيارات في مجال السيارات الكهربائية

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن توقيعها اتفاقية نوعية مع شركة المجدوعي للسيارات لتزويد أسطول الشركة بسيارات كهربائية صديقة للبيئة، وذلك في إطار توجه الشركة للبدء في إدخال هذا النوع من السيارات ضمن باقة خياراتها المتنوعة التي تقدمها لعملائها، وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح محمد الرميح وقام بالتوقيع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران وعضو مجلس الإدارة في شركة المجدوعي الأستاذ محمد علي المجدوعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن هذه الصفقة التي تمت لتزويد أسطول الشركة بسيارات كهربائية يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي أولت البيئة والاهتمام بها أهمية بالغة ظهرت في برامج ومبادرات الرؤية، وتابع النجران قائلاً "يشهد العالم تحولاً نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل أكبر في المستقبل لعدة اعتبارات من أهمها تقليل الانبعاث الكربوني المضر بالبيئة، والمملكة أعلنت بشكل واضح عن توجهها في هذا المضمار، كما ذكر سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بأن عدداً من المدن العصرية التي يتم إنشاؤها وتحديداً في نيوم والبحر الأحمر سوف تعتمد على استخدام الطاقة النظيفة، ونحن في "يلو" نحرص على تقديم أفضل الخيارات أمام عملائنا ومنها السيارات الكهربائية، ولقد بدأنا فعلياً في تجهيز مراكزنا بالجوانب اللوجستية اللازمة لتوفير الطاقة لهذا النوع من المركبات.
وقدم النجران شكره للهيئة العامة للنقل لجهودها ودعمها الذي تمثل في رعاية توقيع الاتفاقية تأكيداً على الأهمية التي يمثلها هذا التحول في الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرع تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة الى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية ، وترتبط بشراكات إستراتيجية عالمية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجالها ، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوم يتجاوز الخيال ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
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