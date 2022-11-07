البريد السعودي "سبل" ناقل لوجستي في "مهرجان العسل" بمنطقة حائل

ويهدف المهرجان إلى تمكين النحّالين وإشراكهم في مشروع النهوض بقطاع تربية النحل، وفي تنظيم البيئة الداعمة للنحّالين والمنتجين المحليين، وزيادة تسويق منتجات العسل إلى المستهلكين مباشرة، حيث يقوم النحّالون من جميع مناطق المملكة، وبعض الدول بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة وتسويقها، فضلًا عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية، وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع، كما يحرص المهتمون من مناطق المملكة وبعض الدول على حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته المصاحبة من برامج علمية وترفيهية متنوعة.