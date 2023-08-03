مدير "تعليم الرياض" يتفقد مقر مقابلات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

تفقد مدير الإدارة العامة لـتعليم الرياض الدكتور نايف عابد إبراهيم الزارع مقر المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.
والتقى الدكتور "نايف" أعضاء اللجنة الإشرافية للتوظيف التعاقدي.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الترشيح المبدئي لعدد (11551) مرشحاً ومرشحة لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد.
ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق خلال الفترة من 19 إلى 23 محرم الجاري، وذلك في مقارّ إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التي تم ترشيحهم عليها.
وأكدت وزارة التعليم أن الدعوة للمطابقة والمقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، كما أكدت أهمية حضور المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق في الموعد المحدد، والذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية لرقم الهاتف الخاص المسجل في ملف التقديم لكل مرشح، مشيرةً إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر في موعد المقابلة الشخصية المحدد له.