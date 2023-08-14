محافظ جدة يسلّم 51 وحدة سكنية للأرامل والمطلقات بحضور مدير عام الإسكان

سلّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم 51 وحدة سكنية لعدد من المطلقات والأرامل بجمعية المودة للتنمية الأسرية، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.
ويهدف المشروع إلى توفير المسكن للأشد حاجة لمأوى من مستفيدات "أكاديمية الحياة لتمكين المرأة"؛ وذلك للإسهام في تحقيق الاستقرار لهن وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، كما يقوم المشروع بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، حيث تتضمن رحلة المستفيدات التدريب من خلال الحصول على دورات تدريبية في التخطيط المالي، والحصول على الإرشاد النفسي والاجتماعي والتمكين عبر تمويل المشاريع متناهية الصغر أو التوظيف قبل حصولهن على المسكن.
جاء ذلك إثر زيارته اليوم لجمعية المودة للتنمية الأسرية، حيث تجول في مرافق الجمعية، حيث اطّلع على سير عمل مركز الحماية الأسرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشغَّل من قِبل الجمعية، وآلية استقبال البلاغات وفحصها وتصنيفها، وقد قام المركز بمباشرة أكثر من 9 آلاف بلاغ منذ بداية العام 2023م واستفاد أكثر من 20 ألف مستفيد من خدمات المركز، وبلغت نسبة إغلاق البلاغات 98%.
عقب ذلك استمع "ابن جلوي" إلى شرح عن أعمال مركز الإرشاد الأسري وفض النزاعات، والذي يتم من خلاله تقديم الإرشاد عبر الهاتف والمقابلة والاستشارات الإلكترونية لمباشرة كافة القضايا النفسية والزوجية والتربوية والأسرية، وتم استعراض عمل المستشارين عبر منصة "تراضي" التابعة لوزارة العدل، والتي يقدم المستشارون من خلالها الإصلاح الأسري، وقد استقبل من خلالها 1777 حالة صلح منذ مطلع العام، كما استفاد من خدمات المركز أكثر من 11 ألف مستفيد.
إلى ذلك تجول محافظ جدة في قاعات تدريب وتمكين المرأة التابعة لأكاديمية الحياة، والتي استفاد من خدماتها أكثر من 1000 سيدة منذ بداية العام، واطّلع على الدورات الحضورية التي تقدمها منصة أكاديمية العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديمها لمنسوبيهم، وفي ختام الزيارة دشّن مشروع "السقف الآمن".