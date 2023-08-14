محافظ جدة يسلّم 51 وحدة سكنية للأرامل والمطلقات بحضور مدير عام الإسكان

جاء ذلك إثر زيارته اليوم لجمعية المودة للتنمية الأسرية، حيث تجول في مرافق الجمعية، حيث اطّلع على سير عمل مركز الحماية الأسرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشغَّل من قِبل الجمعية، وآلية استقبال البلاغات وفحصها وتصنيفها، وقد قام المركز بمباشرة أكثر من 9 آلاف بلاغ منذ بداية العام 2023م واستفاد أكثر من 20 ألف مستفيد من خدمات المركز، وبلغت نسبة إغلاق البلاغات 98%.