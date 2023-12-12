استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي.