استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم، في سلسلة غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي.
كما قصفت مدفعية الاحتلال، بشكل مكثف، مخيم البريج وسط القطاع، ترافق مع ذلك قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطئ وسط القطاع وجنوبه بعشرات القذائف التي استهدفت منازل فلسطينية.